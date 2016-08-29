Учимся работать по ФЗ-223 вместе с Корпоративным институтом Газпрома и ЭТП ГПБ

26 сентября 2016 года стартует курс повышения квалификации для поставщиков по 223-ФЗ, разработанный Корпоративным институтом Газпрома совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка. В ходе обучения слушатели курса изучат нормативно-правовую базу, получат представление об основных этапах госзакупок, познакомятся с арбитражной практикой и примерами административных правонарушений в данной сфере.

«Курс будет полезен всем, кто планирует не просто выйти на рынок госзакупок, но и закрепиться на нем, - говорит Генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – В этом есть и наша прямая заинтересованность как электронной торговой площадки, и мы активно поддерживаем новый образовательный проект».

Название курса - «Особенности и сфера применения Федерального закона №223-ФЗ для поставщиков». Обучение проводится очно, в группах до 15 человек и длится по 8 часов в день (общая длительность курса составляет 24 часа). Группы набираются ежемесячно.

Программа обучения соответствует профессиональному стандарту специалиста по закупкам, введенному Приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н. По окончании курса участникам выдается удостоверение о повышении квалификации в «Газпром корпоративный институт». Заявки на обучение принимаются на сайте Электронной торговой площадки ГПБ http://etpgpb.ru.

Программа курса предполагает не только обширную теоретическую базу, но и практический тренинг по подготовке поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ.

На тренинге будет продемонстрирован один из эффективных инструментов управления закупочной деятельностью - информационно-аналитическая система ТрейдИнспект (TradeInspect). Применение информационно-аналитических систем в настоящее время – это условие, без которого невозможно эффективное развитие любой организации. Это позволяет автоматизировать управленческие процессы, уменьшать количество ошибок при их реализации, избегать некорректных решений, гарантировать целостность и сохранность данных. ТрейдИнспект - это универсальный помощник в сфере управления информацией и принятия решений, рассчитанный на пользователей с любым уровнем компьютерной подготовки.

Обучившись работать с этой программой, участники курса смогут пользоваться автоматизированным поиском актуальных тендеров с учетом специфики конкретного бизнеса, снизить риски и спрогнозировать поведение конкурентов. Также ТрейдИнспект предоставляет массу возможностей для проведения исследований и создания отчетов, удобный формат предоставления данных, точные графики и целый ряд удобных инструментов для качественного анализа.

Директор «Газпром корпоративный институт» Евгений Политов отметил, что среди широкого спектра программ Института обучение специалистов по закупкам занимает особое место. “Здесь и программы для работников подразделений, организующих закупки, и программы для поставщиков товаров и услуг предприятий Группы Газпром, - рассказал Евгений Политов. - С этого года мы запустили программу профессиональной переподготовки «Управление корпоративными закупками», разработанную в полном соответствии с профессиональными стандартами «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок», утвержденными Министерством труда и социальной защиты 10 сентября 2015 года. Значительным преимуществом данных семинаров является участие в их подготовке и проведении ведущих экспертов ЭТП Газпромбанка, что делает их актуальными и наполненными реальной практикой, живыми примерами. Это позволяет слушателям получить все необходимые компетенции в данной области».