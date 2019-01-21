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    СП: Доля издержек составляет более 10% от объема госзакупок

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    На долю издержек приходится более 10% от общего объема госзакупок, заявил на Гайдаровском форуме аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров.

    Он отметил, что по оценкам Счетной палаты именно 10% — это издержки в госзакупках, которые приходятся на заказчиков и поставщиков. При этом ряд экспертов называют показатель в 30%. По словам Рохмистрова, чтобы показатель издержек изменить в лучшую сторону нужен автоматизированный контроль.

    В Единой информационной системе (ЕИС) организовать автоматизированный аудит и контроль закупок сейчас невозможно физически. Дело в том, что ряд процессов госзакупок остаются «бумажными» или работают только с бумажными документами. Для решения этой проблемы требуется электронизация процессов формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), заключения и изменения контракта, подготовки и подписания соглашения о расторжении контракта, а также формирования первичных документов об исполнении контракта.

    Напомним, по итогам 2018 г. объем госзакупок вырос примерно на 7% до 6,79 трлн руб.

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