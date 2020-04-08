Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин

Эпидемиологическая обстановка в мире долгое время оставалась достаточно спокойной, несмотря на все «громкие» болезни двадцать первого века, такие как различные штаммы гриппа, вернувшиеся вспышки кори и экзотику вроде вируса Эболы. Несмотря на панику в СМИ, все эти эпидемии прошли для России практически незамеченными, и потому в самом начале года к коронавирусу отношение в целом было можно назвать пренебрежительным. Однако пандемия COVID-19 оказалась вполне реальной угрозой, игнорировать которую уже невозможно – меры по борьбе с распространением вируса можно назвать беспрецедентными.

И, разумеется, последствия пандемии отразились и на финансовом секторе. Долгосрочные прогнозы по состоянию экономики делать еще рано, и сейчас основной вопрос на повестке дня для многих предприятий – как приспособиться к стремительно меняющимся обстоятельствам.

Профилактика и самоизоляция

Пока единственными действенными мерами, которые могут если не остановить распространение коронавируса в России, то хотя бы не дать повторить сценарии Италии и США, остаются забота о собственном здоровье и самоизоляция.

Вирус все еще не изучен до конца, однако основные симптомы уже прекрасно известны. В первую очередь, это температура и сухой кашель. Отечность слизистой носа, как правило, почти не проявляется, насморк и чихание редко сопутствуют коронавирусу. Также среди симптомов – головные и суставные боли, одышка и затрудненное дыхание. При обнаружении у себя симптомов откажитесь от традиционной российской практики перенесения болезни «на ногах» и вызовите врача на дом. Также не рекомендуется принимать какие-либо препараты без консультации с врачом – в сети регулярно появляется информация про лекарства, которые якобы позволяют победить коронавирус, однако пока что вся информация на этот счет находится на уровне газетных «уток». Лучшее, что вы можете сделать – заняться укреплением иммунитета и восполнением недостающих организму витаминов.

С учетом скорости распространения вируса и его устойчивости, самоизоляция – жесткая, вынужденная, но пока не имеющая равных по эффективности мера. Роспотребнадзор на своем сайте, где постоянно обновляется информация по текущей эпидемиологической обстановке, не рекомендует покидать дом без крайней надобности, а в общественных местах, если придется выйти, сохранять дистанцию и использовать такие средства индивидуальной защиты и гигиены, как маски, очки и перчатки. Подробные рекомендации, видео и советы можно найти на сайте Роспотребнадзора, а также, если есть специфические вопросы, задать их по телефону горячей линии.

Удаленная работа: временная необходимость или шаг в будущее?

До недавнего времени удаленная работа была прерогативой довольно малого количества людей, чаще всего фрилансеров различных видов – дизайнеров, программистов, переводчиков и т.д. Однако с начала карантина многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу и стали активно пользоваться современными технологиями, позволяющими работать из дома не менее эффективно, чем из офиса.

Электронный документооборот позволяет перевести на удаленный доступ внушительное количество работников, оставив на рабочих местах только тех, без кого невозможен производственный процесс. И многие эксперты видят в этом плюсы – после карантина те, кто оценил удобства удаленного доступа, могут отказаться от аренды офисов в пользу работы на дому, а грамотно настроенные программы позволят ключевым сотрудникам в случае форс-мажора иметь доступ ко всей документации офиса из любого места, где есть хотя бы мобильный интернет. Внедрение ЭДО довольно долго продвигалось и госструктурами в том числе, но именно карантин подтолкнул многие предприятия к окончательному решению в пользу электронного документооборота.

Если вы испытываете трудности с переходом на ЭДО, посмотрите записи обучающих вебинаров на ЭТП ГПБ – наши специалисты отвечают на популярные вопросы и демонстрируют предельно простую и понятную даже на интуитивном уровне работу площадки.

Как вдвое ускорить заключение договора при помощи электронного документооборота

ЭДО ЭТП ГПБ / Электронный документооборот

Как внедрить ЭДО для заказчиков

Один из ключевых вопросов в работе с ЭДО – электронная подпись. О том, как выбрать удостоверяющий центр, и о всех юридических нюансах, касающихся электронной подписи, также расскажут наши эксперты:

Электронная Подпись, её состав и применение

5 трендов выбора электронной подписи в 2020 году

Форс-мажор – совместные действия ФАС, Минфина и МЧС

Сложившаяся ситуация в экономическом плане вполне заслуживает определения «глобальный форс-мажор», так как из-за вынужденных ограничений многие предприятия просто не в состоянии выполнить свои обязательства перед партнерами. И, увы, появились те, кто использует коронавирус как оправдание собственной недобросовестности.

На текущий момент Федеральная антимонопольная служба, Минздрав, МЧС и Минфин пришли к единому мнению о том, что именно попадает под определение форс-мажора. Актуальную информацию со всеми необходимыми отсылками на законы можно отслеживать на сайте ФАС, а наш новостной обзор постарался резюмировать принятые в начале апреля решения.

Совместное письмо Минфина России (от 03.04.2020 № 24-06-05/26578), МЧС России (от 03.04.2020 № 219-АГ-70) и ФАС России (от 03.04.2020 № МУ/28039/20) больше не дает возможностей для разночтений – новый коронавирус признан обстоятельством непреодолимой силы.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и/или ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.

При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварий, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно.

Минфин России, МЧС России и ФАС России разъясняют, что на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчик может закупить любые товары, работы, услуги, требуемые в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, но при условии наличия причинно-следственной связи между объектом закупки и его использованием для удовлетворения потребностей, возникших вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Также согласно 9 ст. 34 Закона о контрактной системе установлено, что любая из сторон деловых отношений освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Было разъяснено, что в случае если ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло в связи с коронавирусом, и, в том числе, с мерами, принятыми в РФ или иностранных государствах в целях предотвращения распространения эпидемии, поставщик вправе ссылаться на данные факты как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки в соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе.

Также ФАС отметили, что им поступают обращения госзаказчиков, которые проводили торги на организацию форумов и выставок, намечавшихся на апрель-май текущего года. Сейчас они подводят итоги торгов, но уже понимают, что скорее всего в запланированное время мероприятия не состоятся. При обычных обстоятельствах по закону о контрактной системе закупку отменить уже нельзя. Но в условиях коронавируса, признанного форс-мажором, это возможно, и за подробными разъяснениями можно написать в ФАС запрос или обратиться по телефону.

В условиях изменений обстоятельств закупок, Торговый Портал ЭТП ГПБ продолжает оставаться эффективным инструментом предложения товаров, удобным для взаимодействия Заказчиков и Поставщиков. Сейчас на Торговом портале действует промокод: 2020, позволяющий новым участникам секции взять быстрый старт, а опытным игрокам расширить свои возможности.

Изменения в законодательстве на начало апреля

Для кого-то в условиях эпидемии не меняется существенно в работе практически ничего – к примеру, операторы электронных площадок продолжают свою работу в штатном режиме, тогда как бизнесменов предупреждают об усиленном контроле, несмотря на законодательные послабления.

Электронные площадки, предназначенные для проведения торгов и закупок, функционируют в штатном режиме – 5 апреля операторам было направленно письмо, разъяснившее вопросы правомерности и особенностей их работы в связи с продленным до 30.04.2020 карантином. Опираясь на контрактное законодательство, было установлено, что электронные площадки осуществляют свою деятельность в обычном режиме, с поправкой на выходные дни, также упомянутые в законодательстве о контрактной системе.

Медцентрам, производителям лекарств, аптекам и прочим учреждениям также следует помнить о Законе защиты конкуренции. Для многих искушение нажиться на коронавирусе оказалось непреодолимым, и в рекламу медицинских услуг и препаратов добавилась не соответствующая действительности информация о исцелении и диагностике коронавируса. Потребителей призывают сейчас с настороженностью относиться к рекламе и проверять информацию в официальных источниках. Бизнесменов же антимонопольная служба предупредила, что попытки недобросовестной рекламы и искусственного завышения цен будут жестко пресекаться.

С 1 апреля внесены изменения в 44-ФЗ, согласно которым не устанавливается гарантийное обеспечение в случае:

заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Таким образом, законодатель устранил логическую нестыковку в Законе 44-ФЗ: теперь обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается в тех же случаях, что и обеспечение исполнения контракта.

Эксперты ЭТП ГПБ также подготовили подробный обзор последних законодательных изменений, с которым можно ознакомиться и быть в курсе всех законодательных подробностей последнего времени.

Вебинар «Изменения в контрактной системе с 01.04 и 01.07.2020»

Законодательство сейчас стремительно меняется, рассматриваются проекты и запросы, поступившие в конце марта, и сейчас «держать руку на пульсе» для многих – вопрос выживания их бизнеса. 16 апреля ЭТП ГПБ проведет вебинар «Изменения в контрактной системе с 01.04 и 01.07.2020» для заказчиков по 44-ФЗ, на котором спикер подробно рассмотрит все нюансы меняющегося законодательства. Записаться на вебинар можно по ссылке.

Обучающий Центр ЭТП ГПБ также подготовил большое количество мероприятий на апрель, включая онлайн-семинары, курсы, лекции. Большинство занятий выполнены в удобном бесплатном формате, подать заявку можно здесь. А ознакомиться с дайджестом мероприятий здесь.