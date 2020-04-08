НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 года

Эксперты ЭТП ГПБ составили подборку основных законодательных изменений и нововведений за период с 1 по 7 апреля. Все самое важное по закупкам, карантину и режиму работы.

Утвержден порядок проведения закупок в период нерабочих дней

6 апреля 2020 года опубликовано постановление Правительства РФ, устанавливающее особенности проведения закупок в нерабочие дни, определенные Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 (далее – Указ), то есть в период с 4 по 30 апреля 2020 года:

сроки, предусмотренные Законом 44-ФЗ и подзаконными актами и исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях; суббота и воскресенье в расчете этих сроков не учитываются; если последний день срока приходится на нерабочий день, определенный в Указе, днем окончания срока считается такой нерабочий день, кроме случая, если последний день срока выпадает на субботу или воскресенье – тогда днем окончания срока считается следующий за ними понедельник; рассмотрение заявок можно осуществлять без личного присутствия членов комиссии при условии использования средств дистанционного взаимодействия (аудиосвязи или видеосвязи) и соблюдения требований о защите гостайны; протоколы можно не составлять на бумажном носителе и не подписывать их собственноручно – при условии их составления в электронной форме, подписания хотя бы одной электронной подписью представителя заказчика и соблюдения требований о защите гостайны; заказчики вправе увеличить предусмотренные проектом контракта сроки исполнения обязательств при направлении контракта победителю. Такие сроки можно увеличить не более чем на срок, предусмотренный Указом, то есть не более чем на 27 календарных дней.

Федеральная антимонопольная служба России в письме от 5 апреля 2020 года изложила позицию, согласно которой все закупки в период до 30 апреля 2020 года должны осуществляться в обычном рабочем режиме. Позиция ФАС России в целом соответствует подходу, примененному в вышеуказанном постановлении Правительства РФ.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443

Письмо ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20

Введены ограничения на закупку импортных овощей

6 апреля 2020 года опубликованы дополнения в перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок. Перечень дополнен двумя позициями: «01.13.32 Огурцы» и «01.13.34 Томаты (помидоры)».

Таким образом, в отношении этих товаров доступ ограничен, если в закупке участвуют как минимум двое поставщиков тех же продуктов из России и стран ЕАЭС.

Изменения следует учитывать при формировании документации о закупке с 14 апреля 2020 года.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 445

Определены случаи, когда обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Законе 44-ФЗ, согласно которым обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Таким образом, законодатель устранил логическую нестыковку в Законе 44-ФЗ: теперь обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается в тех же случаях, что и обеспечение исполнения контракта. Заказчикам следует учитывать указанные изменения при формировании документации о закупке.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Определены условия освобождения участника закупки от предоставления обеспечения гарантийных обязательств

С 1 апреля 2020 года при проведении закупок, участниками которых являются только СМП, СОНО (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ) участник освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, если предоставит информацию, содержащуюся в реестре контрактов, подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек.

Для освобождения от предоставления обеспечения исполнения контракта указанные условия применяются еще с 1 июля 2019 года. Теперь аналогичные условия применяются для освобождения от предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Заказчикам следует учитывать указанные изменения при формировании документации о закупке.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Поставщикам спишут начисленные неустойки

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Законе 44-ФЗ, согласно которым начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 году обязательств по контракту подлежат списанию.

Предполагается, что случаи и порядок списания неустоек определит Правительство РФ.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Особый порядок закупок в сфере капитального строительства будет применяться не только к нацпроектам, утвержденным Президентом РФ

С 2020 года в целях реализации национальных проектов Правительство РФ и исполнительные органы власти субъектов РФ были наделены полномочиями по утверждению перечней объектов капстроительства, для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов. Указанные особенности закреплены в частях 56 – 63 статьи 112 Закона 44-ФЗ и предусматривают возможность осуществления строительства «под ключ».

С 1 апреля 2020 года наличие утвержденного Президентом РФ нацпроекта не является обязательным условием для применения вышеуказанных особенностей и проведения строительных закупок «под ключ».

Кроме того, до 1 января 2024 года утверждать соответствующие перечни объектов капстроительства для осуществления строительства «под ключ» могут не только Правительство РФ и исполнительные органы власти субъектов РФ, но и местные администрации.

Также, согласно внесенным изменениям, в предмет контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту может включаться поставка любого необходимого оборудования, связанного со строительством объекта, а не только медицинского оборудования.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

В 2020 году заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта при закупке среди СМП и СОНО

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Закона 44-ФЗ (то есть закупок только среди СМП и СОНО) заказчики получили право не устанавливать обеспечение исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств.

Указанное правило, однако, не применяется, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

В 2020 году допускается изменение срока исполнения и цены контракта по соглашению сторон

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Законе 44-ФЗ, согласно которым стороны контракта получили право изменить срок исполнения контракта, цену контракта (цену единицы товара, работы, услуги) при возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта. Такие обстоятельства могут быть обусловлены распространением новой коронавирусной инфекции или иными случаями, установленными Правительством РФ.

Для внесения указанных изменений в контракт потребуется письменное обоснование, подготовленное на основании решения органа исполнительной власти соответствующего уровня.

Если у поставщика при этом возникают новые обязательства, не обеспеченные ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, такой поставщик должен будет предоставить новое обеспечение до внесения изменений в контракт.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Упрощен порядок осуществления закупок в обстоятельствах непреодолимой силы

С 1 апреля 2020 года действует измененная редакция пункта 9 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, которая устанавливает в качестве основания для осуществления закупки у единственного поставщика такие обстоятельства как аварии, непреодолимая сила, предупреждение и (или) ликвидация чрезвычайной ситуации и т.п.

Согласно новой редакции, закупки у единственного контрагента осуществляются в том числе для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности), ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.

Одновременно признаны утратившими силу статьи 80 - 82 Закона 44-ФЗ, устанавливающие порядок проведения предварительного отбора участников, а также запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также Правительство РФ наделено полномочиями в период до 31 декабря 2020 года в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, устанавливать иные случаи осуществления закупок у единственного поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в таких случаях.

Документ:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Установлен особый порядок закупок для Крыма и Севастополя

До 31 декабря 2022 года для Крыма и Севастополя установлен особый порядок закупки оборудования и техники, а также ряда работ в сфере строительства и благоустройства.

Поставщика (подрядчика) можно будет выбрать в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, либо в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, согласованном с уполномоченным федеральным органом.

Соответствующие изменения в Закон 44-ФЗ вступили в силу 4 апреля 2020 года.

Документ:

Федеральный закон от 04.04.2020 N 107-ФЗ

ФАС России вводит дистанционный режим рассмотрения жалоб

В связи с установлением в РФ нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года ФАС России сообщила о дистанционном режиме рассмотрения жалоб, а также обращений о включении в реестры недобросовестных поставщиков, без очного участия представителей заинтересованных сторон.

Дистанционное участие в рассмотрении осуществляется путем интернет-видеоконференции. Для подключения необходимо использовать данные для доступа, направляемые ФАС заинтересованным лицам в уведомлении о рассмотрении жалобы.

Документ:Письмо ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27985/20

Ведомства выработали совместную позицию о порядке закупок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Минфин России, МЧС России и ФАС России в совместном письме от 3 апреля 2020 года высказали позицию о порядке осуществления закупок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая сводится к следующему:

распространение новой коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы; заказчик вправе осуществить на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ закупку у единственного поставщика любых товаров, работ, услуг, требуемых заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств непреодолимой силы (необходимо наличие причинно-следственной связи между объектом закупки и его использованием для удовлетворения потребностей, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, или его использованием для предупреждения чрезвычайной ситуации); в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поставщик вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки по направленному заказчиком требованию об уплате неустойки.

Документ:

Совместное письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020

Вступили в силу поправки в Закон 44-ФЗ в части контроля в сфере закупок

С 1 апреля 2020 года вступили в силу принятые в 2019 году изменения порядка осуществления контроля в соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 99 Закона 44-ФЗ, а также порядка осуществления проверок сведений, включаемых в реестр контрактов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.

В частности, изменения касаются полномочий Федерального казначейства по осуществлению с использованием ЕИС контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления закупок.

Документ:

Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ