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    Систему госзакупок при переходе в электронную форму упростят

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    Чтобы заказчики непреднамеренно не совершали ошибки из-за чрезмерной сложности способа закупки, система и способы проведения госзакупок должны быть упрощены при переводе этих процедур в электронную форму. Такое мнение выразила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна Демидова на Гайдаровском форуме.

    По словам Димидовой, система планирования должна выглядеть в виде единого электронного документа, который будет постепенно раскрываться по мере продвижения госзакупки. При этом предмет закупки должен будет размещаться и описываться в Единой информационной системе не позднее, чем за три месяца до начала ее осуществления.

    Минфин также предложил отказаться от цикличной процедуры госзакупки в случае, когда заказчик не находит подрядчика и вынужден несколько раз проводить повторный конкурс. Такая практика вынуждает заказчика самостоятельно искать исполнителя заявки, действуя в «серой» зоне в обход требований закона.

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