Самозанятых граждан допустят к проведению закупок на сумму до 500 тыс руб.

Самозанятые могут получить возможность участвовать в закупках малого объема — до 500 тыс. руб. Об этом заявил глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверманн на Гайдаровском форуме.

Браверманн пояснил, что на самозанятых граждан распространяется действие 223-ФЗ. Это значит, что они могут осуществлять закупки малого объема.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о том, что более 8 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые с момента начала эксперимента по введению с 1 января 2019 г. налогового режима для самозанятых в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.