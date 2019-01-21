Объем закупок у малого бизнеса в 2018 г. превысил 3 трлн руб.

Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса по итогам 2018 г. превысил 3 трлн руб. Для сравнения, в 2017 г. он не достиг 2 трлн руб. Подробности рассказал глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, более 67% в этом объеме занимает продукция производственного назначения, в том числе более 12% — инновационная и высокотехнологичная. В общей сложности в 2018 г. поставщиками стали больше 104 тыс. малых и средних компаний, с которыми крупнейшими заказчиками заключено более 400 тыс. договоров. Количество номенклатурных позиций закупаемых товаров, работ и услуг увеличилось с 161,7 тыс. до 362 тыс. позиций в 2018 г.

Браверман напомнил, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит задачу увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб. к 2024 г. В частности, в 2019 г. этот показатель должен достигнуть 3 трлн руб., в 2020 г. — 3,4 трлн руб., а в 2021 г. — 3,8 трлн руб.