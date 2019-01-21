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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С какими проблемами сталкиваются участники закупок при регистрации в ЕИС и аккредитации на площадках

    С какими проблемами сталкиваются участники закупок при регистрации в ЕИС и аккредитации на площадках

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    С нового года для участников закупок стали действовать новые правила регистрации в ЕИС. Теперь все участники торгов обязаны зарегистрироваться в системе и уже после получить аккредитацию на ЭТП. На деле оказалось много проблем.

    При регистрации руководителя организации и организации в ЕСИА возникают трудности, когда указаны разные телефоны в учетной записи в ЕСИА и электронной подписи. Особенно возникает сложность при регистрации директора – не резидента РФ. «Зарегистрировать руководителя по иностранному паспорту/виду на жительство – квест, который пока никто не решил», – высказываются участники профильной группы в Facebook.

    Непосредственно при регистрации в ЕИС зачастую не совпадают коды ОКВЭД с кодами по выписке из ЕГРЮЛ. «Даже если вы субъект малого предпринимательства ЕИС уверена в обратном», — пишут пользователи.

    При аккредитации на площадках возможны проблемы со входом. У многих появляется сообщение: «Подпись не прошла проверку». Скорее всего, данные не интегрировались с ЕИС, хотя прошло два дня с момента аккредитации.

    Случается и такое: после входа на площадку в данных организации отображаются устаревшие сведения. Например, КПП был изменен в 2015 г., а на площадке данные своевременно были обновлены. Но после регистрации через ЕИС вновь отображается КПП четырехлетней давности.

    На обращения пользователей техподдержка ЕИС не отвечает или сообщает, что не консультирует, а лишь регистрирует звонки.

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