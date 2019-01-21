Объем госзакупок по 44-ФЗ в России вырос на 7%

Объем госзакупок по 44-ФЗ в России вырос за год на 7% и по итогам 2018 г. достиг 6,79 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы (ЕИС).

В целом, за прошлый год госзаказчики заключили 3,5 млн контрактов на 6,8 трлн руб., при этом в системе было размещено 3,2 млн извещений о закупках на 7,99 трлн руб. Для сравнения, в 2017 г. госзаказчики опубликовали 3,1 млн извещений о закупках на 7 трлн руб.

Общий объем опубликованных извещений о закупках, и общий объем контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур, оказались меньше, чем изначально планировали госзаказчики. Так, в прошлом году госзаказчики разместили в ЕИС 192 тыс. план-графиков закупок на 2018 г., которые предусматривали закупку на общую сумму 8,9 трлн руб.

Относительная экономия при госзакупках в прошлом году снизилась. Так, если в 2017 г. этот показатель составил 7%, а объем экономии при заключении контрактов достиг 422 млрд руб., то в прошлом году относительная экономия составила 5% — 332 млрд руб.

Около 14% от общего объема госзакупок пришлось на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО (СОНКО). В прошлом году госзаказчики разместили в ЕИС почти 1,3 млн извещений о проведении закупок у МСП и СОНКО на сумму порядка 1,1 трлн руб.

В свою очередь объем закупок госкомпаний по данным ЕИС, в 2018 г. снизился — в прошлом году госкомпании заключили контракты на общую сумму 14,7 трлн руб., тогда как в 2017 г. объем закупок госкомпаний составил 18,1 трлн руб.

Относительная экономия при заключении контрактов осталась на прежнем уровне и составила 6%. При этом в абсолютном выражении этот показатель снизился до 610 млрд рублей в 2018 году с 771 млрд рублей в 2017 г.