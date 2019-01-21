С 25 января повышается стоимость тарифов на участие в электронных процедурах

Уважаемые Участники закупок, информируем вас об изменении стоимости тарифов с 25 января 2019 года.

1. Закупки корпоративных заказчиков :

Списание за победу - 7 900 руб. На закупки свыше 100 000 руб. с НДС .

Бесплатно до 100 000 руб. - Плата не взимается при начальной (максимальной) цене контракта менее 100 000 (ста тысяч) рублей с НДС, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на закупки без НМЦ, на попозиционную закупку и на аукцион на повышение.

2. Секция закупок ГК Газпром:

Малый бизнес – 15 500



Оптимальный – 36 000



Бизнес – 76 800



Безлимитный – 122 400



3. Закупки по 615 ПП РФ :

С 25 января 2019 года плата, взимаемая оператором с Участника закупки по закупкам, проводимым по 615-ПП, составит 7 900 руб. на закупки свыше 100 000 руб. с НДС.

Бесплатно до 100 000 руб. - Плата не взимается при начальной (максимальной) цене контракта менее 100 000 (ста тысяч) рублей с НДС, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на закупки без НМЦ.