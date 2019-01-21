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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С 25 января повышается стоимость тарифов на участие в электронных процедурах

    С 25 января повышается стоимость тарифов на участие в электронных процедурах

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    Уважаемые Участники закупок, информируем вас об изменении стоимости тарифов с 25 января 2019 года.

    1. Закупки корпоративных заказчиков :

    Списание за победу - 7 900 руб. На закупки свыше 100 000 руб. с НДС .

    Бесплатно до 100 000 руб. - Плата не взимается при начальной (максимальной) цене контракта менее 100 000 (ста тысяч) рублей с НДС, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на закупки без НМЦ, на попозиционную закупку и на аукцион на повышение.

    2. Секция закупок ГК Газпром:

    • Малый бизнес – 15 500 
    • Оптимальный – 36 000 
    • Бизнес – 76 800 
    • Безлимитный – 122 400  

    3. Закупки по 615 ПП РФ :

    С 25 января 2019 года плата, взимаемая оператором с Участника закупки по закупкам, проводимым по 615-ПП, составит 7 900 руб. на закупки свыше 100 000 руб. с НДС.

    Бесплатно до 100 000 руб. - Плата не взимается при начальной (максимальной) цене контракта менее 100 000 (ста тысяч) рублей с НДС, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на закупки без НМЦ.

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