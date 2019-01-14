Бизнес сможет получать субсидии через специальный портал

Подать заявку на получение субсидии и узнать получателей господдержки можно будет через специальный ресурс, который создадут по аналогии с порталом госзакупок. На портале все предприниматели, желающие получить деньги из бюджета, смогут публиковать свои заявки. Там же сообщат о выданных субсидиях. Таким образом, выделение госсубсидий бизнесу станет прозрачным. Соответствующую информацию получила газета «Известия» от замглавы Федерального казначейства Александра Демидова.

Ожидается, что компании, претендующие на получение субсидий из бюджета, должны будут формировать заявки в формате бизнес-планов и публиковать их на специальном сайте (реестр конечных получателей господдержки). Благодаря этому каждый потенциальный получатель бюджетных денег сможет сравнить свой проект с идеями конкурентов. В результате процесс отбора претендентов на государственные средства станет более прозрачным и понятным как контролирующим органам, так и бизнесу, и обществу в целом.

По его словам, еще появится новая система анализа результатов господдержки. А эффективность выданных бизнесу денег оценят по количеству созданных рабочих мест, росту налогооблагаемой базы и увеличению экспорта продукции. В целом, перевод процедуры выдачи субсидий в публичную плоскость положительно скажется на системе их распределения.