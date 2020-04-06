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    Кому будут предоставлены «кредитные каникулы» до 6 месяцев

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    Граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут до 30 сентября обратиться за установлением «кредитных каникул». Основанием для их установления станет снижение дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

    Отмечается, что кредитные каникулы предоставляются до 6 месяцев. При этом направить требования заемщик может способом, предусмотренным договором или с мобильного телефона.

    Для подтверждения снижения дохода заемщика кредитор вправе запросить у него подтверждающие документы: справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. При этом Банк России вправе определить дополнительный перечень документов, достаточных для подтверждения снижения доходов.

    В течение льготного периода не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

    Заемщик вправе в течение льготного периода сделать досрочное погашение кредита. При этом такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга.

    МСП также вправе до 30 сентября обратиться за установлением «льготного периода» в случае осуществления ими деятельности в отраслях, определенных Правительством РФ. Для них распространяются аналогичные требования по установлению льготного периода.

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