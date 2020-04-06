Утверждены правила предоставления субсидий банкам на отсрочку по кредитам МСП

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Данные правила утверждены в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса. Они устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий. В частности, предусматривается, что в период с 1 апреля по 1 октября заемщику должна быть предоставлена отсрочка платежа по основному долгу на шесть месяцев. При предоставлении такого права процентная ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться.

Контролирует соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидий Минэкономразвития РФ и органы государственного финансового контроля.