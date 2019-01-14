Размер обеспечения исполнения госконтракта может быть уменьшен при новых условиях

Федеральным законом внесены изменения в 44-ФЗ. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта или предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком. Также уменьшение возможно при приемке заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по гарантии. Датой отказа будет считаться дата включения необходимой информации в реестр контрактов.

До 1 октября 2019 г. в рамках срока исполнения контракта допускается, по соглашению сторон, изменение цены контракта, заключенного до 1 января 2019 г., в пределах увеличения ставки НДС, в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 г., если увеличенный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.