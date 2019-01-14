Интернет-ресурсы для автоматизации малых закупок начали информационное взаимодействие

Портал поставщиков и Единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка» начали информационное взаимодействие. Предприниматели и заказчики будут иметь полную информацию о структуре спроса, предложения и уровне цен на различные виды товаров, работ и услуг. Об этом сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике со ссылкой на его руководителя Геннадия Дегтева.

Пользователи двух электронных витрин закупок малого объема — Портала поставщиков и ЕАТ «Березка» — могут беспрепятственно переходить с одного сайта на другой. Для этого на оба интернет-ресурса интегрированы специальные кнопки перехода. Теперь предприниматели и заказчики будут иметь более полную информацию о структуре спроса, предложения и уровне цен на различные виды товаров, работ и услуг. В перспективе запланирована синхронизация классификатора товаров, работ и услуг ЕАТ, основанного на каталоге товаров, работ, услуг, формируемого Минфином России, с каталогом стандартных товарных единиц Портала поставщиков (СТЕ)

В интеграцию платформ входит обмен баннерами со ссылками на главные страницы ресурсов, единая точка входа для пользователей обеих систем, возможность авторизации пользователей ЕАТ в личном кабинете Портала поставщиков.