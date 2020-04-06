Условия контрактов при их исполнении могут быть изменены из-за коронавируса

С 1 апреля, согласно ч. 65 ст. 112 44-ФЗ, допускается изменение срока исполнения контракта, его цены или цены единицы товара, работы, услуги по соглашению сторон. Но есть условие – при исполнении контракта из-за распространения новой коронавирусной инфекции, а также в других случаях, установленных Правительством РФ, возникли независящие от сторон обстоятельства, которые повлекли невозможность его исполнения.

Изменение условий контракта возможно при наличии письменного обоснования на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ либо местной администрации.

Если условиями закупки предусматривалось требование предоставления обеспечения исполнения контракта, контрагент будет обязан предоставить новое обеспечение, если соответствующее изменение влечет возникновение новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением.

Условия контракта могут быть изменены государственным или муниципальным заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.