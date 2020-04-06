Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

Сложная эпидемиологическая обстановка, карантин и самоизоляция не мешают экспертам ЭТП ГПБ делиться с пользователями Обучающего Центра самой свежей и актуальной информацией в сфере электронных торгов. На апрель мы запланировали огромный и очень полезный блок бесплатных мероприятий по тендерам, госзаказу, 223-ФЗ, 44-ФЗ, типовым ошибкам поставщиков, самым актуальным сервисам и множеству других важных вещей. 9 апреля состоится бесплатный вебинар по теме "Национальный режим в сфере закупок с 2020 года".

09 апреля – бесплатный вебинар «Национальный режим в сфере закупок с 2020 года» поможет понять, как будет обстоять дело с торгами этого непростого, насыщенного событиями периода. Спикер мероприятия - Китаева Светлана - юрисконсульт ГБУЗ НО СЦРБ, внештатный эксперт-тренер в Школе закупок (МТО и управления качеством АНО «Корпоративная Академия Росатома»), лектор Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ-ВШЭ. Эксперт раскроет подробности национального режима закупок, поможет уяснить главное, даст рекомендации по работе и ответит на все, даже самые непростые вопросы слушателей. Осталось только зарегистрироваться и не пропустить ничего важного!

В программе мероприятия:

- Механизмы нац. режима

Условия допуска

- Какие условия допуска применять при осуществлении закупок иностранных товаров по 44-ФЗ

- Как применять механизм допуска

Ограничения допуска

- Как применять ограничения допуска при осуществлении закупки

- Как применять механизм по ограничению допуска

Запрет на допуск

- Как установить запрет при осуществлении закупки

- Как применять механизм запрета на допуск

Вы можете заранее задать вопрос спикеру, нажав кнопку "Задать вопрос" или в режиме реального времени во время вебинара.

Запись и презентация вебинара будет направления всех зарегистрированным участникам мероприятия.