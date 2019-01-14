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    Как зарегистрироваться в ЕИС по новым правилам

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    Постановлением Правительства РФ утверждены правила регистрации участников закупок в Единой информационной системе. Регистрацию ведет Федеральное казначейство путем информационного взаимодействия ЕИС с единой системой идентификации и аутентификации, а также с электронными площадками.

    Чтобы зарегистрироваться в ЕИС нужно для начала пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в единой системе идентификации и аутентификации. А также, сформировать необходимые информацию и документы для их размещения в реестре участников.

    Регистрация в ЕИС нового участника закупки происходит с 00:00 часов по московскому времени на следующий день после внесения данных в систему.

    Согласно правилам, информация и документы не размещаются в реестре участников в случае их формирования в ЕИС с нарушениями, без применения усиленной квалифицированной электронной подписи и, если участник закупки является офшорной компанией.

    Ведет реестр участников Федеральное казначейство в электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр участников, который является частью ЕИС. Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.

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