В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

В новом формате онлайн-семинаров, вызванном сложной эпидемиологической обстановкой, 03 апреля 2020 года в Хабаровске состоялся вебинар "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ". Мероприятие организовано АО "Корпорацией МСП" при поддержке Правительства Хабаровского края. Соорганизатором выступил Обучающий Центр ЭТП Газпромбанка.

В семинаре приняли участие предприниматели края и представители федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Хабаровском крае, представители электронных торговых площадок, всего 54 участника.

В ходе насыщенной программы семинара были раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов, в том числе по увеличению оборотных средств от АО "МСП Банк". Подробно разобраны основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок. Даны ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП. Озвучены особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

Представители малого и среднего бизнеса края смогли лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

По итогам семинара каждый участник смог получить актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций.

Запись вебинара доступна по ссылке: https://youtu.be/t9JSELB9QoY.

Презентационные и методические материалы доступны для скачивания и дальнейшего использования всем слушателям и тем. кто не смог принять участие по ссылке https://yadi.sk/d/iJnv2lEqkk81bQ

Также информацию о дополнительных мерах поддержки субъектов МСП в условиях пандемии можно получить по ссылке https://corpmsp.ru/dopolnitelnye-mery-podderzhki-subektov-msp-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusa/

Обучающий Центр ЭТП ГПБ.

Мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в апреле 2020 года.