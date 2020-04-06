ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ

Федеральная Антимонопольная Служба (далее - ФАС России), в связи с поступающими вопросами о правомерности работы заказчиков (уполномоченных органов) по осуществлению закупок и функционированию электронных торговых площадок в период до 30.04.2020, в специальном письме, сообщает, что заказчики вправе осуществлять закупки, а ЭТП должны обеспечить их проведение в обычном режиме.

Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке.

Напоминаем, что в период до 30 апреля 2020 года Электронная торговая площадка Газпромбанка продолжает работать в штатном режиме и предоставляет пользователям полный доступ к основному функционалу и дополнительным сервисам.

«Все объекты газовой промышленности и все, кто обеспечивает их текущую деятельность, работают по прежнему круглосуточно в режиме повышенных мер санитарного контроля. Все дезинфицируется и проветривается, присутствие сменного персонала разграничивается, часть смен выведена на удаленку, все, кто обязан находится на объектах используют средства индивидуальной защиты. Все мероприятия и правила утверждены единым отраслевым порядком и жестко контролируются сотрудниками безопасности и кадровой службы. На текущий момент на ЭТП ГПБ заболевших нет. Нарушителей режима нет. Меры выполняются по регламенту и его нарушений нет. На карантине - никого». Отмечает Генеральный директор ЭТП ГПБ Константинов Михаил Юрьевич по состоянию рабочей готовности электронной площадки в режиме карантина.

«Торговый портал работает в штатном режиме. Заказчики, сейчас стали больше закупать в электронной форме, так как рынки и непродовольственные торговые точки перестали работать. Для поставщиков добавили кодовое слово на бесплатное добавление 20 позиций - 2020». Анатолий Лаврухин, руководитель Торгового Портала ЭТП ГПБ.