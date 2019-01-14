Законы об ответственности за ложную экспертизу в госзакупках вступили в силу

Президент РФ подписал законы об ответственности за ложную экспертизу в госзакупках. Изменения внесены в УК РФ, КоАП РФ и 44-ФЗ.

Согласно поправкам к УК РФ за заведомо ложное заключение, которое привело к причинению крупного ущерба от 2,25 млн руб. грозит штраф до 300 тыс. руб. Наказание будет строже, если по неосторожности преступление повлечет тяжкий вред здоровью или смерть человека. Осужденного также могут лишить права занимать определенные должности и вести конкретные виды деятельности.

Административную ответственность установили в виде штрафа от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для физлиц и от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. для юрлиц. Экспертов также могут отстранить от закупок на срок от шести месяцев до года.

Поправки к 44-ФЗ в основном «носят технический характер».