Денежные средства малого бизнеса начнут страховать

С нового года денежные средства малых предприятий будут застрахованы в банках–участниках системы страхования вкладов.

С 1 января 2019 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, которые обеспечивают распространение страховой защиты на денежные средства малых предприятий.

Закон предусматривает, что с 1 января 2019 г. к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, будут отнесены малые предприятия.

Как говорится в официальном сообщении Центробанка, страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах (вкладах), но не более 1,4 млн руб. в совокупности в каждом банке. При этом сведения об указанных малых предприятиях на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.