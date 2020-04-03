Минфин опубликовал совместное с МЧС и ФАС письмо с разъяснениями по закупочной деятельности

Минфин России отмечает, что если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло из-за распространения коронавирусной инфекции, то сторона освобождается от уплаты неустойки. То же предлагается и в случае с мерами, принятыми Российской Федерацией или в иностранных государствах для предотвращения распространения вируса. Поставщик вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки.

Ниже приведен текст письма.

Минфин России, МЧС России, ФАС России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, настоящим сообщают следующее.

1. Согласно правовой позиции, содержащейся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016г. №7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

При этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Учитывая изложенное, распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по мнению Минфина России, МЧС России, ФАС России носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы.

2. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013г. в редакции 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайно ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку Товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварий, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и)или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

Учитывая, что распространение новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является обстоятельство непреодолимой силы, заказчик, в т.ч. для предупреждения чрезвычайно ситуации (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), вправе осуществить на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ закупку любых товаров, работ, услуг у единственного поставщика, требуемых заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств, - то есть заказчик вправе осуществить такую закупку при условии наличия причинно-следственной связи между объектом закупки и его использованием для удовлетворения потребностей, возникших вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, и (или) его использованием для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности).

3. Согласно ч. 9 ст. 34 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

Таким образом, в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,, в т.ч. в связи с мерами, принятыми в РФ и (или иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в соответствии с ч. 6 ст. 34 44-ФЗ требованию об уплате таких неустоек.

Официальная ссылка на письмо