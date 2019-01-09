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    Выгодный январь с УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг!

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    - КЭП для участия в торгах;

    - КЭП для работы на государственных порталах;

    - средства СКЗИ;

    - защищенный носитель.

    Скидка действует при оплате счета до 31 января 2019 года.

    Дату получения сертификата вы выбираете самостоятельно, в соответствии с графиком работы УЦ.

    Скидка предоставляется от цены, указанной на сайте.

    Как получить КЭП со скидкой:

    1/ Подберите сертификат или услугу в разделе https://etpgpb.ru/uc/ или позвоните по номеру 8-800-100-65-49.

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