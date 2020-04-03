О закупках в апреле

В связи с продлением нерабочих дней Минфин России подготовит нормативный акт о возможности осуществлять закупки в выходные дни с 6 по 30 апреля 2020 г.

Минфин России осуществляет подготовку проекта нормативно-правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего возможность с 6 апреля 2020 г. осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в нерабочие дни, в том числе:

проводить процедуры электронных аукционов и подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме в нерабочие дни;

членам комиссии по осуществлению закупок рассматривать заявки на участие в закупках дистанционно, в том числе с применением систем видеоконференц-связи.