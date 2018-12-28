Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2019

В праздничные дни с 30.12.2018 по 08.01.2019 включительно ЭТП ГПБ будет работать в обычном режиме. В личном кабинете пользователя вам будут доступны все опции закрытой части площадки, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Внимание! С 30.12.2018 по 08.01.2019 включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ будет не доступно.

Также обращаем внимание Заказчиков, что на портале ЕИС с 1 по 5 января проводятся регламентные работы.

Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 и 7 495 150-06-61 все праздничные дни.



