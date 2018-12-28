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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2019

    Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2019

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    В праздничные дни с 30.12.2018 по 08.01.2019 включительно ЭТП ГПБ будет работать в обычном режиме. В личном кабинете пользователя вам будут доступны все опции закрытой части площадки, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.


    Внимание! С 30.12.2018 по 08.01.2019 включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ будет не доступно.

    Также обращаем внимание Заказчиков, что на портале ЕИС с 1 по 5 января проводятся регламентные работы.

    Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 и 7 495 150-06-61 все праздничные дни.  





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