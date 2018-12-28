О регистрации участников закупок в ЕИС и аккредитации на ЭП с 01.01.2019

В целях исполнения требований статьи 24.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) с 1 января 2019 года в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) будет реализована возможность регистрации участников закупок в ЕИС, размещения информации и документов участников закупок в едином реестре участников закупок (далее – ЕРУЗ).

В соответствии с требованиями части 1 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ регистрация участника закупок в ЕИС будет осуществляться в электронной форме на основании информации и документов в порядке и сроки, определенные в проекте постановлении Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе и ведения единого реестра участников закупок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656», который находится в стадии утверждения в Правительстве Российской Федерации (проект указанного акта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов по ссылке) (далее – Порядок).

С учетом требований части 4 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ, а также требований определенных Порядком, аккредитация участника закупок на электронной площадке осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации участника закупок в ЕИС.

При этом Федеральное казначейство, а также Служба поддержки ЕИС сообщают, что с учетом праздничных и выходных дней в период с 1 января 2019 года по 8 января 2019 года, а также регламентных работ, проводимых в ЕИС на основании подпункта «а» пункта 14 Правил функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414, с 12:00 (по московскому времени) 31 декабря 2018 года по 5 января 2019 года включительно (о чем ранее сообщалось на официальном сайте ЕИС и на электронных площадках), регистрация участников закупок в ЕИС будет возможна с 6 января 2019 года, а аккредитация на электронных площадках в случае регистрации в ЕИС в период с 06 января 2019 г. по 08 января 2019 г. – не позднее 09 января 2019 г. (первый рабочий день).

Просим учесть вышеизложенное для целей подачи заявок на участие в электронных процедурах. Обращаем внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ участники закупок вправе подавать заявки только после регистрации в ЕИС и аккредитации на электронной площадке. Информация и документы участника закупок, размещенные в ЕРУЗ, являются документами, которые направляются оператором электронной площадки заказчику в рамках вторых частей заявок на участие в электронных процедурах, в том числе заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, и проверяются комиссиями заказчика для принятия решения о соответствии или о несоответствии заявки участника закупок требованиям, установленным документацией электронной процедуры.

Дополнительно сообщаем, что частью 50 статьи 112 Закона № 44-ФЗ установлено, что участники закупок, аккредитованные на электронных площадках и включенные в реестры участников электронного аукциона до 1 января 2019 года (в соответствии со статьей 61 Закона № 44-ФЗ), допускаются к участию в электронных процедурах на таких электронных площадках без регистрации в ЕИС вплоть до 31 декабря 2019 года с учетом того, что к моменту подачи заявок на участие в электронных процедурах должно быть не менее трех месяцев до даты окончания срока указанной аккредитации.

Кроме того, с учетом того, что статья 61 Закона № 44-ФЗ утрачивает силу с 1 января 2019 года, оператор электронной площадки может аккредитовать участников закупок на электронной площадке только до окончания 2018 года.

Уважаемые участники закупок, также просим ознакомиться с информационными материалами по регистрации участников закупок в ЕИС, размещению информации и документов в ЕРУЗ и получению аккредитации на электронных площадках с 1 января 2019 г., размещенных по ссылке.