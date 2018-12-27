26 декабря 2018 года состоялась встреча ООО «ЭТП ГПБ» с руководством Астраханской области.

На мероприятии присутствовали представители Правительства Астраханской области, руководители агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области, Главы муниципальных образований Астраханской области, Заместитель министра экономического развития и Начальник сектора по закупкам НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»

С презентацией выступил Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, который познакомил участников мероприятия с ключевыми сервисами и возможностями ЭТП ГПБ как инструмента успешной реализации закупочной деятельности заказчика и обсудил с ними варианты совместной работы по методологической поддержке и обучению государственных заказчиков с учетом новой практики размещения закупок.

Особенный интерес участников вызвал Торговый портал (сервис прямых закупок), САРК (расчет НМЦК), информационно-аналитическая система в сфере закупок Tradeinspect.

Также сотрудники ЭТП ГПБ провели рабочую встречу с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».



