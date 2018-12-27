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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / 26 декабря 2018 года состоялась встреча ООО «ЭТП ГПБ» с руководством Астраханской области.

    26 декабря 2018 года состоялась встреча ООО «ЭТП ГПБ» с руководством Астраханской области.

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    На мероприятии присутствовали представители Правительства Астраханской области, руководители агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области, Главы муниципальных образований Астраханской области, Заместитель министра экономического развития и Начальник сектора по закупкам НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»

     

    С презентацией выступил Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, который познакомил участников мероприятия с ключевыми сервисами и возможностями ЭТП ГПБ как инструмента успешной реализации закупочной деятельности заказчика и обсудил с ними варианты совместной работы по методологической поддержке и обучению государственных заказчиков с учетом новой практики размещения закупок.

     

    Особенный интерес участников вызвал Торговый портал (сервис прямых закупок), САРК (расчет НМЦК), информационно-аналитическая система в сфере закупок Tradeinspect.

     

    Также сотрудники ЭТП ГПБ провели рабочую встречу с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».



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