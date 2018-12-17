12-15 декабря 2018 года состоялся визит АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ в Архангельскую область.

13 декабря 2018 года состоялась отчетная стратегическая сессия Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» и презентация инвестиционных проектов, на которой присутствовали представители Газпромбанка и ЭТП ГПБ.

В ходе мероприятия были проведены презентации возможностей АО «Газпромбанк» по вопросам развития промышленной инфраструктуры для обеспечения судостроения, судоремонта и нефтегазового машиностроения, развития транспортной инфраструктуры для обеспечения конкурентной логистики при реализации проектов в Арктике, а также возможные финансовые инструменты (кредитование, проектное финансирование, банковское сопровождение).

Эксперты ЭТП ГПБ представили сервисы Электронной торговой площадки: торгово-закупочный модуль, IPM (цифровое решение, повышающее эффективность управления постройкой и ремонтом судов на производственных площадках, для предприятий судостроительного кластера).

Также была проведена рабочая встреча представителей ЭТП ГПБ с Контрактным агентством Архангельской области.