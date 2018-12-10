6 декабря 2018 года в Волгограде было проведено совещание с представителями АО «Газпромбанк»

6 декабря 2018 года в Волгограде было проведено совещание с представителями АО «Газпромбанк» по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области с АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ.

На мероприятии присутствовали Первый заместитель Губернатора Дорждеев А.В., сотрудники Уполномоченного органа по размещению закупок Волгоградской области, представители Комитетов финансов, здравоохранения, образования, соц. защиты, транспорта, строительства, промышленности и торговли и др.,

В ходе совещания участники обсудили банковское сопровождение государственных и инвестиционных проектов, перспективы участия Банка ГПБ в организации размещения облигационных займов и в реализации инвестиционных инфраструктурных проектов по механизму государственно-частного партнерства на территории Волгоградской области.

Также состоялось обсуждение различных направлений сотрудничества представителей комитетов и Уполномоченного органа по размещению закупок с ЭТП ГПБ.

7 декабря эксперты площадки ЭТП ГПБ и Газпромбанка провели рабочие встречи с членами Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области и с Управлением экономического развития и инвестиций.



