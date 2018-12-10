Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / 6 декабря 2018 года в Волгограде было проведено совещание с представителями АО «Газпромбанк»

    6 декабря 2018 года в Волгограде было проведено совещание с представителями АО «Газпромбанк»

    Поделиться

    6 декабря 2018 года в Волгограде было проведено совещание с представителями АО «Газпромбанк» по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области с АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ.

    На мероприятии присутствовали Первый заместитель Губернатора Дорждеев А.В., сотрудники Уполномоченного органа по размещению закупок Волгоградской области, представители Комитетов финансов, здравоохранения, образования, соц. защиты, транспорта, строительства, промышленности и торговли и др.,

    В ходе совещания участники обсудили банковское сопровождение государственных и инвестиционных проектов, перспективы участия Банка ГПБ в организации размещения облигационных займов и в реализации инвестиционных инфраструктурных проектов по механизму государственно-частного партнерства на территории Волгоградской области.

    Также состоялось обсуждение различных направлений сотрудничества представителей комитетов и Уполномоченного органа по размещению закупок с ЭТП ГПБ.

    7 декабря эксперты площадки ЭТП ГПБ и Газпромбанка провели рабочие встречи с членами Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области и с Управлением экономического развития и инвестиций.


    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить