Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса

Обучающий Центр ЭТП ГПБ продолжает программу онлайн-мероприятий в поддержку бизнеса. В 2020 году вышло большое количество законодательных изменений в сфере закупок, к штатным поправкам прибавились меры, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, и во многих нюансах нелегко разобраться даже опытным специалистами. Эксперты Обучающего Центра ЭТП ГПБ в июле продолжают делиться самой свежей и актуальной информацией в сфере электронных торгов, чтобы вы всегда оставались в курсе новейших трендов.

22 июля – для широкой аудитории будет представлен вебинар с говорящим названием: «10 фишек отдела тендерных продаж», который проведет Наталья Кузьмина - ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный независимый спикер, автор свыше 50 публикаций для профильных СМИ. На мероприятии будут рассмотрены самые важные вопросы для тендерных специалистов – как построить отдел тендерных продаж с нуля, как проводить аудит и оптимизировать эффективность работы и, главное: десять фишек по увеличению тендерных продаж, которые действительно помогают добиваться впечатляющих успехов в закупках. Записывайтесь и узнавайте секреты, важные для развития бизнеса!

28 июля – самое нужное про квалифицированную электронную подпись на вебинаре: «Корпоративный Центр Обслуживания: Как ведущие компании будут оформлять сертификаты КЭП в 2020 году». Спикер мероприятия - Александр Гаврилов, руководитель отдела продаж Удостоверяющего центра электронной торговой площадки Газпромбанка, эксперт - практик в области электронных подписей и удостоверяющих центров с опытом более 12 лет.

Программа вебинара включает: требования к Удостоверяющим центрам в 2020 году, инструкцию, как оформить и получить КЭП со своего рабочего места за 15 минут, как оптимизировать процесс получения КЭП сотрудниками вашей компании и снизить расходы и что изменилось с 1 июля 2020 г. в порядке получения и применения сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Кому будет полезно? Мы приглашаем на вебинар руководителей закупочных отделов, сотрудников и руководителей IT-служб, сотрудников и руководителей служб информационной безопасности, директоров компаний, а также иных экспертов, чья профессиональная деятельность связана с использованием электронных подписей.

29 июля – состоится вебинар по теме: «Практика работы на ЭТП ГПБ для заказчиков 44-ФЗ». Спикер: Волкова Мария - эксперт-практик ЭТП ГПБ — обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа. Программа мероприятия включает подробное разъяснение всех необходимых инструментов для работы заказчика на ЭТП ГПБ – вспомогательные сервисы, реестр закупочных процедур и календарь закупок, процедуры, контрактация, аналитика и отчетность. Регистрируйтесь и узнайте все самое полезное о возможностях комфортной работы заказчика на ЭТП ГПБ.

30 июля - Приглашаем вас принять участие в четвертом вебинаре марафона финансовых продуктов «Как получить кредит на исполнение контракта: успешные кейсы от эксперта».

Спикер мероприятия - Армен Минасян - генеральный директор ООО «Город Денег». На мероприятии эксперт подробно расскажет о том, что такое кредит на исполнение контракта и как эффективно применять этот финансовый инструмент на примере уже реализованных успешных кейсов. Регистрируйтесь и будьте в курсе самых удобных инструментов от Финансового Супермаркета ЭТП ГПБ.

Дистанционные мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ – это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!