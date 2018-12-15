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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в семинаре «Законодательство о контрактной системе в сфере закупок: новации, сложные вопросы применения, анализ нарушений» в Петрозаводске.

    Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в семинаре «Законодательство о контрактной системе в сфере закупок: новации, сложные вопросы применения, анализ нарушений» в Петрозаводске.

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    13 – 14 декабря 2018 года в г.Петрозаводске состоялся семинар на тему: «Законодательство о контрактной системе в сфере закупок: новации, сложные вопросы применения, анализ нарушений».

    Мероприятие было организовано Управлением по государственным закупкам Республики Карелия.

    В ходе мероприятия были освещены вступившие в силу изменения законодательства о закупках, а также изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 года, особенности планирования закупок, импортозамещения, перехода заказчиков на осуществление определения поставщиков в электронной форме, а также рассмотрены иные актуальные вопросы применения положений Федерального закона №44-ФЗ. 

    Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, выступил с программой "Цифровые технологии в закупках. Новый стандарт."

    В заключительной части состоялся круглый стол с возможностью задать интересующие вопросы. 

    На семинаре принимали участие 170 специалистов отрасли, в том числе представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также Карельского УФАС и министерства финансов Республики Карелия.




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