Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в семинаре «Законодательство о контрактной системе в сфере закупок: новации, сложные вопросы применения, анализ нарушений» в Петрозаводске.

13 – 14 декабря 2018 года в г.Петрозаводске состоялся семинар на тему: «Законодательство о контрактной системе в сфере закупок: новации, сложные вопросы применения, анализ нарушений».

Мероприятие было организовано Управлением по государственным закупкам Республики Карелия.

В ходе мероприятия были освещены вступившие в силу изменения законодательства о закупках, а также изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 года, особенности планирования закупок, импортозамещения, перехода заказчиков на осуществление определения поставщиков в электронной форме, а также рассмотрены иные актуальные вопросы применения положений Федерального закона №44-ФЗ.

Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, выступил с программой "Цифровые технологии в закупках. Новый стандарт."



В заключительной части состоялся круглый стол с возможностью задать интересующие вопросы.



На семинаре принимали участие 170 специалистов отрасли, в том числе представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также Карельского УФАС и министерства финансов Республики Карелия.



