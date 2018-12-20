В Екатеринбурге прошла межрегиональная конференция об электронных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Конференция «ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» проходила в Екатеринбург-ЭКСПО. В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата ФАС России, Министерства финансов Российской Федерации, Верховного Суда РФ, МГУ, Ргуп при Верховном Суде и электронной площадки ООО «ЭТП ГПБ».

Со вступительным словом к участникам обратился заместитель губернатора по информационной и внутренней политики Свердловской области Бидонько Сергей Николаевич. Он отметил, что «закупки играют важную роль в стимулировании развития промышленности, а также поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Конференция направлена на совместный поиск решений узловых моментов в закупках».

Представитель центрального аппарата ФАС России акцентировал внимание на том, что необходимо изменить тенденцию к росту количеству обращений в службу, для этого необходимо не только учитывать вступившие изменения в закупочном законодательстве, а также планируемые, но и менять бизнес-процессы своих компаний под данные изменения.

С обзором судебной практики применения законодательства РФ в корпоративных закупках выступила советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда РФ Анна Сироткина.

Руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ООО ЭТП ГПБ Шелоумов Михаил рассказал участникам конференции о выстраивании закупочного процесса при корректировке Положения о закупках.

Доцент кафедры финансового права РГУП при Верховном Суде РФ Виталий Кикавец раскрыл актуальные правовые вопросы заключения договоров по результатам закупок, которые стали очень актуальны с 1 июля 2018 года при вступлении в силу самых масштабных изменений в Закон о контрактной системе. Большинство нововведений направлено на предотвращение злоупотреблений заказчиков и участников закупочных процедур. В частности, для этого введена электронизация всех закупок с 01 января 2019 года.

Доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Кузьма Кичик рассказал об особенностях работы единого агрегатора госзакупок малых объемов Березка. Данный агрегатор направлен на работу с поставщиками, в частности СМП. Обсудили с заказчиками проблемные моменты работы на данном портале и как добиться эффективных закупок «малого объема».

Начальник Управления по сопровождению строительных контрактов Банк ГПБ (АО) Виталий Семилетко рассказал о Банковском сопровождении, позволяющем обеспечить контроль целевого расходования денежных средств.

«Проведение межрегиональных конференций – это не только возможность на месте разобраться в существующих проблемах правоприменения, но и сравнить опыт коллег из регионов и совместными усилиями максимально приблизиться к их решению», - отметил Михаил Константинов, генеральный директор ООО ЭТП ГПБ. «Тема закупок не простая, но мы уверены, что только в диалоге заинтересованных сторон можно найти правильные ответы. Конференция объединила регуляторов и участников региональной системы закупок Челябинской, Курганской, Тюменьской, ХМАО, ЯНАО, Бурятии и других областей дав возможность обменяться опытом с коллегами, внести свои предложения по совершенствованию системы закупок и получить моментальную обратную связь».

В конференции приняли участие более 250 специалистов – заказчиков из более 20 регионов Российской Федерации.