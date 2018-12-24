Минпромторг может создать единый реестр производителей высокотехнологичной продукции

Министерству промышленности и торговли РФ предложили создать единый реестр производителей высокотехнологичной продукции. Об этом говорится в проекте рекомендаций заседания круглого стола «Механизмы государственной поддержки экспортно-ориентированных промышленных предприятий, направленные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров, работ, услуг».

В проекте рекомендаций говорится, что участники круглого стола рекомендуют министерству промышленности и торговли РФ предусмотреть формирование отдельного единого перечня производителей высокотехнологичной продукции.

Также предлагается учесть в перечне длительность сроков проектирования, разработки, прохождения международных тендеров и изготовления высокотехнологичной продукции при оценке результативности использования субсидий.