Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг может создать единый реестр производителей высокотехнологичной продукции

    Минпромторг может создать единый реестр производителей высокотехнологичной продукции

    Поделиться

    Министерству промышленности и торговли РФ предложили создать единый реестр производителей высокотехнологичной продукции. Об этом говорится в проекте рекомендаций заседания круглого стола «Механизмы государственной поддержки экспортно-ориентированных промышленных предприятий, направленные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров, работ, услуг».

    В проекте рекомендаций говорится, что участники круглого стола рекомендуют министерству промышленности и торговли РФ предусмотреть формирование отдельного единого перечня производителей высокотехнологичной продукции.

    Также предлагается учесть в перечне длительность сроков проектирования, разработки, прохождения международных тендеров и изготовления высокотехнологичной продукции при оценке результативности использования субсидий.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить