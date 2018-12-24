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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В госконтракте с привлечением СМП нужно указывать конкретный процент их участия

    В госконтракте с привлечением СМП нужно указывать конкретный процент их участия

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    В госконтракте с привлечением субъектов малого предпринимательства необходимо указывать конкретный процент их участия. Соответствующее разъяснение дает Федеральная антимонопольная служба РФ после случая, когда госзаказчик потребовал привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП.

    ФАС выяснила, что в документации заказчик указал, что вправе установить объем участия СМП и СОНКО в размере 20%. При этом в проекте контракта было предусмотрено, что этот объем должен составлять не менее 20% от цены работ. Антимонопольный орган признал это нарушением, посчитав, что заказчик не установил конкретный объем привлечения.

    В другой ситуации заказчик указал в документации конкретный объем участия СМП и СОНКО – 15% от цены работ, а в проекте госконтракта – не менее 15%. И в этом случае ФАС посчитала, что условия 44-ФЗ не соблюдены. При этом и суды в подобных ситуациях придерживаются такой же позиции.

    Хотя в практике есть примеры противоположного подхода, впрочем, безопаснее устанавливать объем привлечения в фиксированном размере. Нужно убедиться, что требования к объему изложены единообразно в извещении, документации и проекте контракта.

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