Размер обеспечения исполнения контракта теперь можно снижать

Госдума приняла в третьем чтении закон предусматривающий возможность уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. Документ был подготовлен Министерством финансов РФ по инициативе Правительства РФ.

Контрактная система не предусматривает изменений по выданным банковским гарантиям, даже если поставщик частично выполнил свои обязательства. Согласно принятому закону, теперь возможно сокращение обязательных резервов банка по мере освобождения его от обязательств по банковской гарантии. В соответствии с документом, размер обеспечения исполнения контракта уменьшается пропорционально стоимости выполненных поставщиком работ до полного исполнения контракта.

При этом правительство будет определять закрытый перечень случаев, на которых предложенный законом механизм уменьшения размера обеспечения исполнения контракта не распространяется.

Также, в документе добавилась норма, позволяющая госзаказчикам временно изменять цену контракта. Так, до 1 октября 2019 г. по соглашению сторон заказчики смогут изменять цену контракта в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 г. Это положение будет действовать для контрактов, которые заключены до 1 января 2019 г.