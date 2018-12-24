За ложное экспертное заключение в сфере госзакупок будут наказывать

Госдума приняла в третьем чтении два закона, предусматривающие административные и уголовные наказания за ложные экспертные заключения в сфере госзакупок. За нарушения должностными лицами предусматривается штраф от 30 до 50 тыс. руб. либо они могут будут дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 1 года. Ответственность для юридических лиц за аналогичные правонарушения 100 — 150 тыс. руб. Сейчас за такие нарушения ответственности не предусмотрено. Также, устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз, проводимых экспертами и экспертными организациями.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если деяние повлекло причинение крупного ущерба, штраф составит до 300 тыс. руб. либо сумму в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до 1 года.

В случае если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штраф будет взиматься в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 4 лет, либо могут быть назначены принудительные работы на срок до 3 лет.

Когда деяние повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, срок наказания составит 4 года лишения свободы.