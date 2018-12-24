Заказчики Декабря 2018

ЭТП ГПБ продолжает динамично развиваться, предоставляя защищенные, конкурентные и прозрачные условия для проведения торгов в электронной форме. В декабре 2018 года на площадке появились новые перспективные Заказчики, предлагающие широкий набор контрактов из сферы обеспечения водо- и электроснабжения.





ОАО «Нижегородский водоканал»

Одно из крупнейших в РФ предприятий, осуществляющих деятельность в области водопользования и водоотведения. Нижегородский водоканал обеспечивает водой Нижний Новгород и Кстовский район. В сфере компетенции компании находится обслуживание, развитие, эксплуатация системы водоснабжения одного из самых населенных городов РФ – более 3300 километров водопроводных сетей, канализационные коммуникации, три мощных водопроводных станции, 35 подразделений.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2014 по 2018 год: 16,09 млрд. руб.;

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ОАО «Нижегородский водоканал» размещал заказы на поставку оборудования, материалов, товаров, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту и другим задачам с максимальной начальной ценой лота от 124 752 руб. до 7 800 000 руб. На площадке представлены лоты компании с обеспечением и без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Основная сфера деятельности ОАО «Нижегородский водоканал» - забор, очистка и распределение воды.

Дополнительные сферы:

• Сбор и обработка сточных вод;

• Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

• Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Закупки ОАО «Нижегородский водоканал»

АО «Вагонная ремонтная компания- 3»

АО «ВРК-3» входит в число лидеров среди вагоноремонтных предприятий в РФ и предоставляет качественные услуги по оперативному ремонту и обслуживанию подвижного состава. Компанию отличает многолетний опыт - с 2011 года в текущей организации, с 1870-х годов как организация, объединяющая в своем составе многие ремонтные депо, обслуживающие российские железные дороги. «ВРК-3» располагает обширным штатом квалифицированных специалистов и разветвленной сетью ремонтных депо на территории РФ (35 депо, мастерские, участки).

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2013 по 2018 год: 3,07 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ АО «Вагонная ремонтная компания- 3» размещает торги на разработку документации, оказание специализированных услуг, заказы для субъектов малого и среднего предпринимательства и другие позиции, с максимальной начальной ценой лота от 1 500 000 руб. до 19 027 412 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Основная сфера деятельности АО «Вагонная ремонтная компания- 3» - деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом.

Дополнительные сферы:

• Торговля оптовая отходами и ломом;

• Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;

• Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

• Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования;

• Аренда и лизинг подъемнотранспортного оборудования.

Закупки АО «Вагонная ремонтная компания- 3»

АО «Кировские коммунальные системы»

Акционерное общество "Кировские коммунальные системы" функционирует с 2003 года и входит в состав холдинга "Российские коммунальные системы", крупнейшего в РФ частного предприятия, специализированного в области коммунальных услуг. «Кировские коммунальные системы» осуществляет водоснабжение областного центра, города Киров. Организация располагает 27-ю насосными станциями, сетью очистных сооружений, в том числе станцией аэрации, 3-мя станциями с большими резервуарами воды, обеспечивающими потребности всего города.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2013 по 2018 год: 2,07 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ АО «Кировские коммунальные системы» размещает торги на поставку оборудования, деталей, материалов, проведение охранных мероприятий, предоставление услуг и другие позиции, с максимальной начальной ценой лота от 347 401 руб. до 9 439 920 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Основные направления деятельности АО «Кировские коммунальные системы»:

• производство, подача, распределение питьевой воды с контролем качества;

• очистка и отведение сточных вод;

• предоставление населению и юридическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению в г. Кирове.

Закупки АО «Кировские коммунальные системы»

ООО «Горводоканал»

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» наследует предшествующим организациям водоснабжения города Пенза, то есть продолжает традиции поддержания одного из старейших на территории России водопроводов, построенного еще в середине девятнадцатого века. Общество осуществляет эксплуатацию сложной системы подъема и распределения воды через насосные станции, включенные в состав общей схемы коммуникаций г. Пенза, простирающихся на 780 км.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2012 по 2018 год: 2,68 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ООО «Горводоканал» размещает торги на поставку оборудования, деталей, материалов, обучение персонала, проведение охранных мероприятий и другие позиции, с максимальной начальной ценой лота от 130 262 руб. до 7 072 612 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Основной деятельностью предприятия является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сочных вод.

«Горводоканал» осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений на них;

- эксплуатацию канализационных сетей и сооружений на них;

- эксплуатацию насосных станций водопровода и канализации.

Закупки ООО «Горводоканал»

ПАО «Т ПЛЮС»

ПАО «Т ПЛЮС» находится на четвертом месте в списке крупнейших налогоплательщиков в качестве производителя тепла и занимает лидирующие позиции в области электроэнергии и теплоснабжения. Компания является самой крупной частной организацией РФ в своей области и владеет шестью процентами установленных мощностей электроэнергии по стране и восемью процентами доли рынка поставок тепла. «Т ПЛЮС» располагает собственностью, в число которой входит шестьдесят одна электростанция, включая две ГЭС и одну СЭС.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2015 по 2018 год: 504,56 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ПАО «Т ПЛЮС» размещает крупные заказы по техническому перевооружению теплосетей и выполнение ремонтных работ, с максимальной начальной ценой лота от 18 020 769 руб. до 73 338 284 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Ключевые направления стратегического развития Т Плюс:

• обеспечение надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой энергии;

• строительство новых и повышение эффективности действующих мощностей посредством реализации приоритетной инвестиционной программы;

• внедрение энергосберегающих технологий, содействие повышению энергоэффективности российской экономики.

Закупки ПАО «Т ПЛЮС»

Как стать поставщиком на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Закупки ОАО «Нижегородский водоканал»

Закупки АО «Вагонная ремонтная компания- 3»

Закупки АО «Кировские коммунальные системы»

Закупки ООО «Горводоканал»

Закупки ПАО «Т ПЛЮС»