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    Губернатор Орловской области провел рабочую встречу с представителями АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ

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    Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с представителями АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ. Рабочая встреча состоялась 10 декабря в администрации региона. 


    В обсуждении участвовал заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов


    Участники рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества при реализации различных проектов. 

    Вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями АО «Газпромбанк» Андрей Савченко рассказал о банковском сопровождении проектов в сфере образования, здравоохранения, а также в рамках системы «Безопасный город». 

    Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, презентовал все сервисы экосистемы площадки ЭТП ГПБ , с акцентами на поддержке малого предпринимательства. Среди инструментов для СМСП, применяемых на площадке, Торговый портал, позволяющий размещать ценовые запросы в удобном интерфейсе.

    Также представители ЭТП ГПБ рассказали об инструменте управления инвестиционными проектами, который также использует банковское сопровождение как механизм контроля.

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