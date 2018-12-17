Губернатор Орловской области провел рабочую встречу с представителями АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с представителями АО «Газпромбанк» и ЭТП ГПБ. Рабочая встреча состоялась 10 декабря в администрации региона.





В обсуждении участвовал заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.





Участники рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества при реализации различных проектов.

Вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями АО «Газпромбанк» Андрей Савченко рассказал о банковском сопровождении проектов в сфере образования, здравоохранения, а также в рамках системы «Безопасный город».



Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ, презентовал все сервисы экосистемы площадки ЭТП ГПБ , с акцентами на поддержке малого предпринимательства. Среди инструментов для СМСП, применяемых на площадке, Торговый портал, позволяющий размещать ценовые запросы в удобном интерфейсе.





Также представители ЭТП ГПБ рассказали об инструменте управления инвестиционными проектами, который также использует банковское сопровождение как механизм контроля.