Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

ЭТП ГПБ хочет поддержать отечественного производителя и поставщика продукции.

Поэтому, мы дарим вам промокод на размещение 20 позиций ваших товаров или услуг.

Код: 2020

Вы получите:

1) 20 наименований ваших товаров и услуг, классифицированных по всем стандартам, принятым у большинства заказчиков; 2) доступ к получению заказов до 3 млн рублей от крупнейших заказчиков РФ, в том числе, госзаказчиков 3) в ближайшем будущем вы сможете получать заказы онлайн от всех пользователей ЭТП ГПБ

Например, вы сможете принять участие в следующих ценовых запросах:

Как воспользоваться

Зарегистрируйтесь на Торговом портале, воспользуйтесь промокодом, участвуйте в торгах и побеждайте! ЭТП ГПБ помогает поставщикам сохранять бизнес на плаву даже в условиях кризиса!