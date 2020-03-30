Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

    Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

    Поделиться

    ЭТП ГПБ хочет поддержать отечественного производителя и поставщика продукции.

    Поэтому, мы дарим вам промокод на размещение 20 позиций ваших товаров или услуг.

    Код: 2020

    Вы получите:

    1) 20 наименований ваших товаров и услуг, классифицированных по всем стандартам, принятым у большинства заказчиков;

    2) доступ к получению заказов до 3 млн рублей от крупнейших заказчиков РФ, в том числе, госзаказчиков

    3) в ближайшем будущем вы сможете получать заказы онлайн от всех пользователей ЭТП ГПБ

    Например, вы сможете принять участие в следующих ценовых запросах:

    https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/137199-postavka-sredstv-dlya-dezinfektsii/

    https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/136973-postavka-rashodnyh-materialov-dlya-uborki-i-dezinfektsii-dlya-n/

    https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/133390-postavka-dlya-nuzhd-filiala-ooo-gazprom-transgaz-moskva-sanator/

    Как воспользоваться

    Зарегистрируйтесь на Торговом портале, воспользуйтесь промокодом, участвуйте в торгах и побеждайте! ЭТП ГПБ помогает поставщикам сохранять бизнес на плаву даже в условиях кризиса!

    ЭТП ГПБ, Торги, закупки, Торговый портал, смсп, промокод, карантин
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    01 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи

    Подробнее

    28 мая 2020 г.

    5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции

    Подробнее

    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

    Подробнее

    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

    Подробнее

    16 апреля 2020 г.

    Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

    Подробнее

    13 апреля 2020 г.

    Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции

    Подробнее

    09 апреля 2020 г.

    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

    Подробнее

    08 апреля 2020 г.

    Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБ

    Подробнее

    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г.

    Подробнее

    24 марта 2020 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ – полная функциональность в условиях карантина

    Подробнее
    Позвонить