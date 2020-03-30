Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала

ЭТП ГПБ хочет поддержать отечественного производителя и поставщика продукции.
Поэтому, мы дарим вам промокод на размещение 20 позиций ваших товаров или услуг.
Код: 2020
Вы получите:
1) 20 наименований ваших товаров и услуг, классифицированных по всем стандартам, принятым у большинства заказчиков;
2) доступ к получению заказов до 3 млн рублей от крупнейших заказчиков РФ, в том числе, госзаказчиков
3) в ближайшем будущем вы сможете получать заказы онлайн от всех пользователей ЭТП ГПБ
Например, вы сможете принять участие в следующих ценовых запросах:
https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/137199-postavka-sredstv-dlya-dezinfektsii/
https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/136973-postavka-rashodnyh-materialov-dlya-uborki-i-dezinfektsii-dlya-n/
https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/133390-postavka-dlya-nuzhd-filiala-ooo-gazprom-transgaz-moskva-sanator/
Как воспользоваться
Зарегистрируйтесь на Торговом портале, воспользуйтесь промокодом, участвуйте в торгах и побеждайте! ЭТП ГПБ помогает поставщикам сохранять бизнес на плаву даже в условиях кризиса!