НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

Обзор изменений в законодательстве о закупках по 44-ФЗ от экспертов ЭТП ГПБ. В феврале-марте 2020 года госзакупки получили большой объем законодательных нововведений, включая новые типовые контракты, методы расчета НМЦК, антикризисные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Изменения затронули сферу строительства – вступили в силу типовые условия контрактов по строительству и реконструкции, проектным и изыскательным работам. Также вступили в силу типовые формы заявок на участие в электронных процедурах, установлены новые правила ведения реестра контрактов, уточнено взаимодействие с ЕИС. Кроме того, готовится большой пакет поправок в 44-ФЗ, которые должны быть рассмотрены в течение года.

Введены дополнительные требования к исполнителям услуг по охране образовательных и научных организаций

С 31 марта 2020 года при закупке услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и научных организаций заказчики должны предъявлять дополнительные требования к исполнителям. Участникам таких закупок нужно будет подтвердить наличие опыта оказания аналогичных услуг за последние три года. Опыт подтверждается исполнением одного контракта (договора) стоимостью не менее 20 % НМЦК.

Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99.

Кроме того, установлены критерии оценки заявок, которые нужно применять при проведении конкурсов и запросов предложений на закупку услуг по охране образовательных и научных организаций.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 308

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 309

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085



Минфин и ФАС России сообщили о возможности закупок у единственного поставщика в связи с коронавирусом

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, которая является обстоятельством непреодолимой силы, Министерство финансов России сообщило о праве заказчиков осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

ФАС России пояснила, что для таких закупок необходима причинно-следственная связь между действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции и предметом закупки.

Таким образом, можно закупить у единственного поставщика те товары, работы, услуги, которые необходимы для защиты от вируса и борьбы с ним.

Документы:

Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324

Письмо ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20

Внесены изменения в типовые формы заявок на участие в электронных процедурах, правила ведения реестра контрактов

Правительство РФ внесло ряд изменений в ранее утвержденные типовые формы заявок. В частности, форма заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений теперь содержит наименование страны происхождения товара вне зависимости от того, применяется ли национальный режим, установленный в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ. Эти изменения вступили в силу с 29 февраля 2020 года.

С 1 апреля 2020 года соответствующую информацию о стране происхождения товара следует указывать и в реестре контрактов в отношении закупок, извещения о которых опубликованы с 1 января 2020 года.

Кроме того, утверждена новая форма заявки на участие в запросе котировок для процедур, проводимых по новым правилам с 1 июля 2020 года.

Указанные поправки направлены на приведение подзаконных актов в соответствие с последними изменениями в Законе 44-ФЗ.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 19.02.2020 N 180

Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1401

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084

Вступают в силу типовые условия контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капстроительства

10 марта 2020 года размещены в ЕИС новые типовые условия контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, утвержденные Минстроем России 14 января 2020 года. Дата начала применения типовых условий: 10 апреля 2020 года (по истечении 30 календарных дней после размещения их в ЕИС).

Типовые условия будут применяться без ограничений по НМЦК к закупкам работ, отнесенных к следующим кодам ОКПД2:

41.2 (здания и работы по возведению зданий);

42 (сооружения и строительные работы в области гражданского строительства), за исключением 42.11.20, 42.13.20;

43 (работы строительные специализированные);

71.12.20.110 (услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика).

Типовые условия не подлежат применению при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, а также в случае, если работы проводятся за пределами территории РФ или на территории посольств, консульств.

Документ: Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр

Утверждены типовые условия контрактов на проектные и изыскательские работы

Опубликован приказ Минстроя России об утверждении типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ.

Приказ Минстроя вступает в силу с 1 января 2021 года. Типовые условия необходимо будет применять по истечении 30 дней после размещения их в ЕИС, но не ранее указанной даты вступления приказа в силу.

Типовые условия будут применяться к закупкам работ, отнесенных к кодам ОКПД2 71.12.12 – 71.12.19, без ограничений по НМЦК. Типовые условия не будут применяться при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, а также в случае, если работы проводятся за пределами территории РФ.

Документ: Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр

Опубликован в ЕИС типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования

3 марта 2020 года размещен в ЕИС новый типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, утвержденный Минпромторгом России.

Как и прежнюю версию типового контракта, обновленный типовой контракт нужно будет использовать, если предмет закупки относится к коду ОКПД2 33.13, без ограничений по НМЦК.

Применять обновленный типовой контракт необходимо с 3 апреля 2020 года (по истечении 30 календарных дней после его размещения в ЕИС).

Документ: Приказ Минпромторга России от 27.12.2019 N 5090

Вступил в силу порядок расчета НМЦК и составления сметы для закупок в сфере строительства

С 15 февраля 2020 года действует новый порядок определения НМЦК для закупок в сфере строительства (далее – Порядок), а также применяется методика составления смет строительных контрактов, утвержденная Минстроем России (далее – Методика).

Порядок применяется при определении НМЦК (начальной цены единицы) и цены контракта с единственным поставщиком для закупок:

проектных и (или) изыскательских работ;

работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу ОКС;

работ по строительству некапитальных строений (сооружений);

работ по сохранению объектов культурного наследия;

услуг технического заказчика.

Порядок не применяется, если предметом контракта являются работы:

по территориальному планированию;

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию ОКС одновременно.

НМЦК для закупки работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу ОКС определяется на основании проектной документации, осуществляется проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства. При этом применяются:

индексы фактической инфляции – для пересчета сметной стоимости из уровня цен на дату утверждения проекта в уровень цен на дату определения НМЦК.

индексы прогнозной инфляции – для пересчета сметной стоимости из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.

Также установлены особенности расчета НМЦК для разных объектов закупки.

Методика составления сметы контракта применяется в обязательном порядке при заключении контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции ОКС.

По соглашению сторон смета может составляться в соответствии с Методикой при выполнении работ:

по капремонту, сносу ОКС;

по строительству некапитальных строений (сооружений);

по сохранению объектов культурного наследия.

По результатам конкурентной закупки смета контракта составляется на основе проекта сметы, размещенного в ЕИС. Цены указываются пропорционально снижению НМЦК. Смета является основанием для формирования первичных учетных документов.

Приказом Минстроя России также утверждены рекомендуемые формы документов, применяемых при определении НМЦК и составлении смет.

Документ: Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр

Минфин подготовил проект поправок к Закону 44-ФЗ

Подготовленный Минфином России очередной пакет поправок к Закону 44-ФЗ направлен на оптимизацию и упрощение закупочных процедур.

В частности, предусматривается сокращение количества способов закупки: исключаются такие способы закупки как двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений. Конкурентные процедуры будут проводиться в форме конкурса, аукциона, запроса котировок.

Проектом предусмотрены и некоторые особенности проведения конкурентных закупок. Так, сокращаются сроки проведения процедур, устанавливается ограничение времени проведения электронного аукциона (3 часа!)

При принятии решения о проведении запроса котировок не нужно будет учитывать совокупный годовой объем закупок заказчика. Требование об обеспечении заявки, которое сейчас обязательно только для конкурса и аукциона, предлагается распространить и на запрос котировок с НМЦК свыше 1 млн рублей.

Предусматривается унификация формы извещения о закупке, а также отмена документации для открытых конкурентных закупок. Вводится возможность отмены электронных процедур за два часа до окончания подачи заявок.

Предлагается ввести «универсальную предквалификацию» для закупок с НМЦК свыше 20 млн рублей: для участия в таких закупках необходимо будет подтвердить наличие опыта исполнения контракта с ценой не менее 20 % НМЦК проводимой закупки.

Изменяется момент блокирования денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки – наличие средств необходимо будет обеспечить к моменту подачи заявки (как это было до масштабных изменений в Законе 44-ФЗ, вступивших в силу в 2018 году). Сокращается минимально требуемый срок действия банковской гарантии для целей обеспечения заявки – с двух месяцев до одного месяца.

Актирование по контрактам, процедура одностороннего отказа от исполнения контракта, а также процедура обжалования в контрольном органе – переводятся в электронную форму (для электронных процедур).

Предусматривается и целый ряд других нововведений, в том числе связанных с переносом норм из многочисленных подзаконных актов в текст Закона 44-ФЗ.

Обращаем внимание, что документ является проектом нормативного акта и может претерпевать существенные изменения как в процессе обсуждения, так и в ходе его рассмотрения Федеральным Собранием РФ.

ID проекта на портале https://regulation.gov.ru/: 01/05/08-19/00094100