Доля высокотехнологичных закупок у малого бизнеса достигла 68%

Доля высокотехнологичной продукции в закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства достигла 68%. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Согласно законодательству, компании с госучастием должны определенную часть закупок для своих нужд проводить у предприятий малого и среднего бизнеса. В 2015 г. номенклатура таких закупок состояла из 8,4 тыс. позиций, а в 2018 г. она достигла 362 тыс.

Для облегчения предоставления мер поддержки и других сервисов для малых предпринимателей корпорация создала бизнес-навигатор. В будущем на нем должен появиться также реестр проверок субъектов МСП, сам реестр ведет Генпрокуратура.

Напомним, что высокотехнологичная продукция — это сложные в техническом плане товары и услуги, для производства или предоставления которых применяются сложные технологические процессы.