Совет федерации намерен отклонить закон о запрете создания ГУПов и МУПов

Совет федерации планирует отклонить законопроект о запрете создания новых ГУПов и МУПов с 2019 г. на товарных рынках. Об этом сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на семинаре совета законодателей.

По ее словам, законопроект антиконституционный и нарушает принцип распределения полномочий: федеральным законом пытаются регулировать деятельность региональных и муниципальных органов власти в сфере их деятельности. Валентина Матвиенко призвала отложить рассмотрение документа.

Напомним, законопроект Правительства РФ предполагает запрет на создание с 2019 г. новых ГУПов и МУПов, а уже существующие предприятия должны быть преобразованы в акционерные общества и бюджетные учреждения или ликвидированы к 2021 г. При это план по сокращению количества унитарных предприятий, которых в конце 2017 г. насчитывалось 18,6 тыс., до февраля 2019 г. должно разработать Росимущество совместно с ФАС и Минфином.

В ФАС отмечают, что само участие таких предприятий в хозяйственной деятельности оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, а их неэффективность обусловлена самой организационно-правовой формой.