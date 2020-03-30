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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минстрой разработал план финансовой поддержки строительной отрасли и ЖКХ

    Минстрой разработал план финансовой поддержки строительной отрасли и ЖКХ

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало план мероприятий по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

    Отмечается, что антикризисная программа, разработанная Минстроем совместно с регионами, включает в себя следующий набор мероприятий:

    • субсидирование процентных ставок и ипотеки;
    • кредитные и налоговые каникулы для застройщиков; 
    • внесение поправок в федеральные законы о госзакупках; 
    • дополнительные меры господдержки семей с детьми;
    • а также другие меры.

    Отмечается, что отдельно в программе выделен блок, посвященный поддержке жилищно-коммунального хозяйства, отрасль также попала в зону риска.

    Документ направлен в Министерство экономического развития РФ и после обсуждения правительством будет включен во второй пакет антикризисных мер.

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