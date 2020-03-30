Минстрой разработал план финансовой поддержки строительной отрасли и ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало план мероприятий по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Отмечается, что антикризисная программа, разработанная Минстроем совместно с регионами, включает в себя следующий набор мероприятий:
- субсидирование процентных ставок и ипотеки;
- кредитные и налоговые каникулы для застройщиков;
- внесение поправок в федеральные законы о госзакупках;
- дополнительные меры господдержки семей с детьми;
- а также другие меры.
Отмечается, что отдельно в программе выделен блок, посвященный поддержке жилищно-коммунального хозяйства, отрасль также попала в зону риска.
Документ направлен в Министерство экономического развития РФ и после обсуждения правительством будет включен во второй пакет антикризисных мер.