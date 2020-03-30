Минфин дал дополнительные разъяснения о закупках в нерабочие дни

Информационное взаимодействие банков, в которых участниками закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, и операторов электронных площадок в нерабочие дни, с 30 марта по 3 апреля, будет проводиться в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что Минфин рекомендует банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, размещать информацию о их выдаче в реестре банковских гарантий в кратчайший срок, то есть в срок, близкий к началу регламентированного срока размещения.

В Минфине отметили, что заказчики смогут разместить в ЕИС отчетность о закупках у субъектов малого предпринимательства за 2019 г., подлежащую размещению до 1 апреля, в ближайший рабочий день, – то есть 6 апреля (позже). Для упрощения действий участников контрактной системы перенос сроков проведения процедур (торгов) подачи ценовых предложений на ближайший рабочий день будет осуществлен автоматически без дополнительных действий со стороны заказчиков.