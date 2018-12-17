Госдума во втором чтении приняла законопроект о порядке госзакупок у единственного поставщика

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о порядке госзакупок у единственного поставщика.

Законопроектом предлагается внести изменения, в соответствии с которыми порядок подготовки таких правовых актов и поручений, а также состав предоставляемых для их подготовки документов и сведений будет устанавливаться президентом России.

При этом отмечается, что в таких актах указываются предмет контракта, предельный срок, на который он заключается, обязанность поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения поставщиком обязательств по контракту лично.

В настоящий момент в законодательстве указано, что закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случаях, определенных указом или распоряжением президента России, а также постановлением или распоряжением правительства России, изданными в соответствии с поручениями президента. При этом законодательством не определен порядок принятия таких решений, в том числе перечень прилагаемых при подготовке проектов актов документов.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Изменения могут быть внесены в 44-ФЗ.