В России могут ввести новый налоговый режим для малого бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает ввести для развития малого бизнеса новый налоговый режим, который позволит приобретать разрешения на ведение бизнеса физлицам без регистрации ИП или юрлица и который будет существовать параллельно с планируемым к введению режимом для самозанятых. Если инициатива пройдет, за 20 тыс. руб. в год граждане РФ смогут получить право на осуществление 46 видов предпринимательской деятельности без регистрации ИП или юрлица.

По словам бизнес-омбудсмена, такой режим не надо путать с патентом, который могут приобретать ИП — это будет отдельный специальный документ. Платеж за сертификат, разрешающий вести предпринимательскую деятельность, будет осуществляться единой суммой, она не должна превышать 20 тыс. руб. в год — после чего гражданин сможет осуществлять 46 видов предпринимательской деятельности «ни о чем уже не думая».

По мнению Титова, режима для самозанятых, который планируется в качестве эксперимента ввести со следующего года в четырех регионах России, будет недостаточно. Он будет удобен тем предпринимателям, которые в том числе уже работают с агрегаторами — YouDo, Яндекс-такси и другими. А там, где сдают койки на юге России в летний сезон или малый бизнес работает в сельском хозяйстве, пока эта система работать не будет. Эти люди могли бы воспользоваться такими сертификатами.