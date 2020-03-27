Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

27 марта прошел онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей г. Великий Новгород

Еще один успешный опыт организации онлайн-мероприятий в условиях сложной эпидемиологической обстановки был реализован совместно с Корпорацией МСП. Дистанционный семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» прошел с 10 до 12 часов 27 марта. В качестве соорганизатора мероприятия выступал Обучающий Центр ЭТП ГПБ.

В ходе семинара прошли выступления экспертов-практиков в закупках, были представлены лекции по самым чувствительным вопросам участия МСП в торгах по 223-ФЗ, состоялся открытый диалог участников рынка с заказчиками и представителями федеральных ЭТП.

Выступающие и лекция:

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» от Машкова Виталия Владимировича – советника Генерального директора АО «Корпорация «МСП»;

Региональный директор АО «МСП Банк» Васькова Марина Адольфовна с материалом: «Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП»;

Сомов Павел Станиславович – И.О. начальника управления развития факторинга ООО «Совком Факторинг» представил: «Факторинг – как инструмент эффективного участия в закупочной деятельности»;

Ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина рассказала про: «Типовые ошибки при участии в закупочных процедурах».

В рамках события прошел открытый диалог в формате Крупнейшие Заказчики – Поставщики МСП. На вопросы участников ответили представители ОАО «РЖД» и ПАО «Ростелеком». Общение прошло в конструктивном ключе к взаимной пользе участников диалога.

«Огромное спасибо за сегодняшнее мероприятие. Возможности вот так пообщаться с заказчиками, задать вопросы и получить ответы не всегда находятся. Отличное мероприятие, спасибо организаторам, готовы и хотим участвовать в подобных встречах» - сообщил нам советник генерального директора АО «Корпорация «МСП» Виталий Машков.