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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Перенос сроков по закупкам

    Перенос сроков по закупкам

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    Уважаемые участники контрактной системы!

    Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года в Российской Федерации установлены нерабочие дни (далее – нерабочие дни).

    В соответствии с письмом Минфина России № 24-06-08/24077 от 26.03.2020 «Об осуществлении закупок в нерабочие дни» заказчикам рекомендуется в отношении закупок, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется рабочими днями, если истечение такого срока приходится на нерабочие дни:

    • либо внести в соответствии с Законом 44-ФЗ изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в части продления срока подачи с учетом нерабочих дней;
    • либо, в случае истечения предусмотренного Законом 44-ФЗ срока для внесения вышеуказанных изменений, отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе, на основании части 2 статьи 36 Закона 44-ФЗ (в связи с обстоятельствами непреодолимой силы).

    В целях обеспечения интересов участников контрактной системы переносятся сроки рассмотрения и оценки заявок, даты проведения аукционов и подачи окончательных предложений, регламентированные сроки подписания контрактов участниками.

    Просим участников закупок отслеживать информацию о сроках, связанных с проведением электронных процедур, в личном кабинете на электронной площадке.

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