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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г.

    Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г.

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    Площадка ЭТП ГПБ в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность проведения закупок государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками, а также для проведения имущественных торгов.

    В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

    Круглосуточная поддержка будет осуществляться по номерам 8 495 150 0661, 8-800-100-66-22 все дни. 

    Сотрудники ЭТП ГПБ в удаленном режиме работы продолжат реализовывать задачи развития площадки и сервисов, проводить обучающие мероприятия, обрабатывать заявки на финансовые услуги и осуществлять техподдержку клиентов. В режиме чрезвычайной ситуации мы считаем очень важным непрерывно оказывать поддержку бизнесу и органам власти и обеспечивать непрерывное ведение их процесса закупочной деятельности.

    Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья!

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