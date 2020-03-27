Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г.

Площадка ЭТП ГПБ в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность проведения закупок государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками, а также для проведения имущественных торгов.

В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Круглосуточная поддержка будет осуществляться по номерам 8 495 150 0661, 8-800-100-66-22 все дни.

Сотрудники ЭТП ГПБ в удаленном режиме работы продолжат реализовывать задачи развития площадки и сервисов, проводить обучающие мероприятия, обрабатывать заявки на финансовые услуги и осуществлять техподдержку клиентов. В режиме чрезвычайной ситуации мы считаем очень важным непрерывно оказывать поддержку бизнесу и органам власти и обеспечивать непрерывное ведение их процесса закупочной деятельности.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья!